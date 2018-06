Havelse

Die Feuerwehr Garbsen ist am Montagabend gegen 20 Uhr zu einem Einsatz nach Havelse alarmiert worden. In der Meldung hieß es, dass es in einer Küche in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf der Höchte brennen sollte. Nachbarn hatten Qualm aus einem Fenster in der dritten Etage steigen sehen und den Notruf gewählt. Als die Feuerwehr eintraf, hatten sich alle Hausbewohner ins Freie gerettet. Ein Mann hatte mit einem Feuerlöscher bereits die Flammen in der Wohnung erstickt.

Menschen wurden nicht verletzt

Mit Atemschutzanzügen gingen Feuerwehrleute in die betroffene Küche. Dort fanden sie Essen, das offenbar auf dem Herd angebrannt war. Die Ehrenamtlichen lüfteten die Wohnung mit entsprechendem Gerät, löschen mussten sie nicht mehr. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz beendet. 30 Helfer in sieben Fahrzeugen waren im Einsatz. Menschen wurden glücklicherweise nicht verletzt, teilte Stadtfeuerwehrsprecher Stefan Müller im Anschluss mit.

Von Gerko Naumann