Garbsen-Mitte

Eine 37-jährige Radfahrerin ist am Montagabend bei einem Unfall am Theodor-Lessing-Ring verletzt worden. Der Verursacher flüchtete in einem schwarzen VW Golf mit hannoverschem Kennzeichen. Die Polizei bittet nun Zeugen um Hinweise.

Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, wollte die Radfahrerin gegen 22.15 Uhr den Theodor-Lessing-Ring in Richtung Schwarzer See überqueren. Dabei kam ihr der Autofahrer aus Richtung des Maximilian-Kolbe-Wegs entgegen – vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad. Sie brach sich einen Finger und erlitt mehrere Prellungen. Der Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nun Zeugen, die etwas beobachtet haben. Sie melden sich in der Inspektion in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Von Gerko Naumann