Das Feuer in der Straße am Bahlbrink wurde gegen 16 Uhr gemeldet. Doch die Flammen in der Sporthalle breiteten sich schnell aus. Das Feuer entwickelte eine enorme Hitze: Die Feuerwehr musste bei den Löscharbeiten schnell eine Drehleiter weiter zurückziehen. Kurze Zeit später entschied sich die Feuerwehr, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen.

Großfeuer in Garbsen: Die Halle von US Sports Bowling und Spielparadies ist in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Gebäude nicht mehr retten.

Am Brandort stieg eine große Rauchsäule empor: Sie war weit über die Stadtgrenzen von Garbsen aus zu sehen. Zahlreiche Leser posteten auf Facebook Bilder aus der Wedemark und Langenhagen, die die Rauchschwaden zeigten.

Wegen des Feuerwehreinsatzes musste die Polizei die B6 in Garbsen für Autofahrer in Richtung Hannover sperren. Auf der B6 bildete sich in beide Fahrtrichtungen ein kilometerlanger Stau, auch die Ausweichstrecken waren schnell überlastet.

Als der Brand ausbrach, waren 20 Kinder in der Halle des Indoor-Spielparadieses Kids Fun World bei einem Kindergeburtstag. Sie konnten alle die Halle rechtzeitig verlassen, dennoch besteht bei einigen die Gefahr einer Rauchgasvergiftung. Sie werden ärztlich versorgt. Zwei Kinder sollen verletzt sein, sie werden mit Sauerstoff versorgt. Deshalb löste die Leitstelle der Region später noch einen sogenannten Massenanfall an Verletzten aus.

In der großen Halle befinden sich außer Kids Fun World noch US-Sports mit einer Bowling-Bahn sowie Plätze für Tennis, Squash, Badminton und Indoor-Soccer.

