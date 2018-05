Berenbostel/Altgarbsen/Auf der Horst

In gleich drei Fällen haben am Sonnabend in Garbsen Rauchmelder Wohnungsbrände verhindert. Gegen 12.30 Uhr hatte zunächst ein 49-Jähriger aus Berenbostel sein Essen auf dem Herd vergessen. Das heiße Öl in einer Pfanne sorgte für reichlich Qualm, der den Feuermelder auslöste. Der Anwohner löschte den Brand selbst, die Feuerwehr brauchte nicht einzugreifen.

Das war bei einem ähnlichen Vorfall gegen 15.10 Uhr in Altgarbsen anders. Eine 50-jährige Frau hatte ebenfalls Öl in der Pfanne vergessen und den Ofen nicht abgestellt. Die Feuerwehr musste eingreifen, bekam die Flammen aber schnell in den Griff.

Gegen 19.30 Uhr mussten die Helfer der Feuerwehr Garbsen erneut ausrücken. Ursache war auch in diesem Fall Essen, dass ein Anwohner im Stadtteil Auf der Horst auf dem Herd vergessen hatte. Die Retter öffneten die Tür und fanden nur noch ein verkohltes Schnitzel. Nach Ende der Löscharbeiten tauchte der Verursacher plötzlich auf und wunderte sich über den Tumult in seiner Wohnung.

Von Gerko Naumann