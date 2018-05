Schloß Ricklingen

Wenn Andrea Jäger vom Schweizer Sennenhundverein (SSV) für Deutschland über Sennenhunde spricht, gerät sie ins Schwärmen: „Das sind die schönsten Hunde der Welt“, sagt sie. Und die bekommen die Garbsener am Sonntag, 20. Mai, auf der Windhundrennbahn an der Burgstraße in Schloß Ricklingen zu sehen. Der SSV richtet dort seine Landesgruppen-Ausstellung aus.

Gezeigt und bewertet werden fast 150 Sennenhunde aus Deutschland und Nachbarländern, sagt Jäger. Zu den Sennenhunden zählen die bekannten Berner Sennenhunde, außerdem die Appenzeller, die Entlebucher und die Großen Schweizer Sennenhunde. Beginn der Schau ist um 9.30 Uhr, Ende gegen 16 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Von Gerko Naumann