Auf der Horst

Für die Bürgerinitiativen in Garbsen gegen den Südlink gibt es momentan nur eine entscheidende Frage: Wo soll die etwa einen Kilometer breite und unterirdisch verlegte Stromtrasse verlaufen? Im Gespräch sind zwei Varianten. Eine würde östlich der Region Hannover entlangführen – dann wäre Garbsen nicht betroffen. Bei der alternativ denkbaren Strecke im Westen wären mindestens Frielingen und Schloß Ricklingen direkt betroffen.

Eine Antwort auf diese Frage könnte es bei einem sogenannten Infomarkt des Netzbetreibers Tennet geben. Der ist für Dienstag, 29. Mai, geplant und beginnt um 16 Uhr in der Aula des Johannes-Kepler-Gymnasiums am Planetenring 7. Nach Angaben von Tim Sommers, Referent für Beteiligung bei Tennet, will das Unternehmen „den aktuellen Planungsstand sowie die weiteren Beteiligungsmöglichkeiten erläutern“.

Als Sprecher der Garbsener Bürgerinitiativen gegen die Südlink-Trasse wird Wilfried Aick den Infomarkt besuchen. „Solange die Streckenführung im Westen nicht vom Tisch ist, geht unser Protest weiter – und zwar mit Feuer im Herzen“, kündigt er an. Deshalb wollen Aick und seine Mitstreiter den Nachmittag nutzen, um kritische Fragen zu stellen und somit ein Zeichen setzen, dass der Widerstand in Garbsen nicht eingeschlafen ist. „Wir bleiben auf der Hut.“

Von Gerko Naumann