Garbsen

Die Garbsener haben es gut. Die Auswahl an Parks, Seen, Grünflächen und anderen natürlichen Erholungsorten ist groß. Doch wo entspannen sich die Garbsener am liebsten? Wir haben bei unseren Lesern nachgefragt. Insgesamt 57 Stimmen wurden bis Donnerstagnachmittag abgegeben. In der Umfrage wählten die Leser zwischen diesen Erholungsgebieten jeweils einen Favoriten: Zur Auswahl standen der Bürgerpark in Berenbostel, Stadtpark und Schwarzer See, der Berenbosteler See, die Garbsener Schweiz, das Erholungsgebiet Blauer See, das Klosterforst Marienwerder und der Hinübersche Garten in Marienwerder. Und hier das Ergebnis der Abstimmung:

Zur Galerie Wo entspannen die Garbsener am liebsten? Das ist das Ranking der beliebtesten Parks und Erholungsgebiete in Garbsen

Platz 3: Hinübersche Garten in Marienwerder

Das Rennen um den zweiten und dritten Platz war denkbar knapp. Der Hinübersche Garten in Marienwerder hat es mit 14 Prozent der Leserstimmen auf den dritten Platz geschafft.

Platz 2: Erholungsgebiet Blauer See

Mit einer Stimme Vorsprung zieht das Erholungsgebiet Blauer See ganz knapp am Hinüberschen Garten vorbei auf den zweiten Platz.

Platz 1: Stadtpark und Blauer See

Den ersten Platz belegt der Stadtpark und der Schwarzer See. Mit 40 Prozent der Stimmen war das Ergebnis eindeutig: Die Garbsener haben einen Lieblingspark!

Von Joanna von Graefe