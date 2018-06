Havelse

Wegen Sanierungsarbeiten am Stromnetz muss die Straße Auf der Heide in Havelse voll gesperrt werden. Wie die Stadtwerke Garbsen mitteilten gilt die Sperrung von 8 bis 16 Uhr. Sie wird in Höhe der Hausnummer 1 aufgebaut. Eine Umleitung über die Heinrich-Lübon-Straße und die Straße Am Sperrtor ist eingerichtet.

Von Linda Tonn