Garbsen-Mitte

Das Wichtigste gleich vorweg: Das Wetter spielt mit. Bei hochsommerlichen Temperaturen von rund 30 Grad ist am Sonnabendnachmittag das Stadtfest in Garbsen eröffnet worden. Schnell füllte sich der Rathausplatz – spätestens als die Schüler der Musik- und Kunsthochschule auf der Bühne mit Livemusik loslegten.

Viel Musik, ein buntes Programm für Kinder und tolle Wetter: Die Besucher beim Stadtfest in Garbsen haben am Sonnabend viel Spaß.

„Für die meisten der jungen Leute ist das der erste Auftritt auf einer so großen Bühne, die sind richtig motiviert“, kündigte Michelle Schiller von der Musikschule an. Das kam beim Publikum gut an, die Zuschauer spendeten viel Applaus für die Interpretationen von Songs der Rockband ACDC und des Sängers Ed Sheeran.

Ab etwa 20.15 Uhr ist der musikalische Höhepunkt des zweitägigen Festes vorgesehen: Dann tritt die Partyband The Jetlags um Sänger Cyril Krueger auf.

Am Sonntag geht es ab 11 Uhr weiter. Dann stehen unter anderem der Soziale Flohmarkt und ein Kunsthandwerkermarkt auf dem Programm. Außerdem beginnt die Reihe Blues Time, die bis zum vergangenen Jahr Blues Matinee hieß. Zum Auftakt spielt die Gruppe Salt, die sich aus der Sängerin Myra Maud und dem Musiker Lutz Krajenski zusammensetzt. Sie wollen dem Publikum einen Mix aus karibischen Beats mit Blues, Jazz und Soul bieten.

Der siebenjährige Jonas hat dank des Bungee-Trampolins einen tollen Ausblick über das Stadtfest. Quelle: Gerko Naumann

Von Gerko Naumann