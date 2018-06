Havelse

Ab Donnerstag, 14. Juni, wird die Trinkwasserhauptleitung im Kreuzungsbereich Am Hasenberge/Am Hohen Holze erneuert. Angaben des Wasserverbands zufolge ist die Zufahrt in den Ricklinger Stadtweg solange gesperrt. Eine Ampel regelt etwa zwei Wochen lang den Verkehr auf der Kreuzung. Der Bereich zwischen Hasenberge, Mittellandkanal und Am Hohen Holze ist dann nur über die Chemnitzer Straße erreichbar. Grund für die Bauarbeiten ist die Anbindung der sanierten Hauptwasserleitung an das Versorgungsnetz. Der Verband weist darauf hin, dass es im gesamten Bereich zu Verkehrsbehinderungen kommen kann und bittet um Verständnis.

Von Linda Tonn