Klein Heidorn

Lotti ist seit Mai im Wunstorfer Tierheim und gehört dort zu den älteren Katzen. Das etwa zwölf Jahre alte Tier ist trotz ihres Alters mit fünf Katzenbabys eingezogen. Seit Juli ist sie in der Vermittlung. Zuvor musste Lotti erst einmal ihre „Kitten“großziehen. Da sie selbst in keinem guten Zustand war, musste sie von den Tierschützern aufgepäppelt werden. Mittlerweile geht es ihr deutlich besser, sie leidet aber an einer chronischen Zahnfleischentzündung und leichtem Schnupfen. Außerdem hat sie nur noch wenige Zähne.

Die Katze ist sehr verschmust und sucht Menschen, die viel Zeit mit ihr verbringen. Sie bleibt nicht gerne allein. In ihrem neuen Zuhause sollte sie ausreichend Freilauf haben. Da sie ein Einzelgänger ist, braucht sie andere Katzen eher nicht. Lotti ist mittlerweile kastriert.

Fragen zu Lotti, insbesondere zu ihrem Gesundheitszustand, beantworten die Tierheim-Mitarbeiter unter Telefon (05031) 68555.

Von Christiane Wortmann