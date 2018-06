Berenbostel

Zwei Wochen nach dem Großbrand in der Halle von US Sports beschäftigt der Brandort die Feuerwehr noch immer. Am Donnerstagnachmittag wählten Nachbarn den Notruf, weil es unter einem Berg von Schutt erneut qualmte. Helfer der Feuerwehr Berenbostel kamen gegen 17.15 Uhr an und legten einen Schlauch bis zu der Stelle, an der der Qualm austrat.

„In einem Hohlraum hat es wieder angefangen zu kokeln“, sagte Einsatzleiter Sascha Korn. Deshalb sprühten die Helfer dort so lange sogenannten Leichtschaum hinein, bis die Glut erstickt war. Auslöser des Feuers vor knapp zwei Wochen waren nach Angaben der Polizei unsachgemäße Dacharbeiten. Dabei wurde das gesamte Gebäude zerstört, in dem sich unter anderem eine Bowlingbahn und ein Kinderspielplatz befanden. Kinder und Betreuer, die noch kurz vor dem Brand im Gebäude waren, konnten sich nur knapp vor den Flammen retten.

Von Gerko Naumann