Garbsen

Nach dem Wechselwetter der vergangenen Tage, soll es am Wochenende wieder heiß werden. Besonders für Sonntag wurden sommerliche Temperaturen angekündigt. Zeit für eine zart schmelzende Abkühlung. Doch wo gibt es das beste Eis in Garbsen? Die Kandidaten: Das Gelatok Café, Havelser Straße 1, das Eiscafé Venezia, Rote Reihe 2, und die Gelato Eisproduktion, Leinestraße 6. Wer macht das Rennen um das beste Garbsener Eis 2018? Ihre Stimmen sind gefragt!

Das Eiscafé Venezia hat neu eröffnet

Nach monatelangem Leerstand hat an der Roten Reihe in Berenbostel wieder ein Eiscafé eröffnet. Das ehemalige Recine heißt jetzt Café Venezia und wird von einem brasilianischen Ehepaar geführt. Elias Cittadin legt großen Wert darauf, dass in seinem kleinen Café alles handgemacht ist. Dafür steht er auch bis spät in die Nacht an seiner Eismaschine. „Meine Frau backt jeden Tag frische Kuchen“, sagt er. „Ich bin für das Auffüllen der Eistheke zuständig.“ 50 verschiedene Sorten habe er in petto, so der Gastronom. „Ich probiere auch immer gerne etwas Neues aus.“ Aber auch die traditionellen Sorten, wie Schokolade und Pistazie, werden von den Kunden häufig bestellt.

Brasilianisches Team: Inhaber Elias Cittadin (Mitte) mit seiner Frau Nadia Cittadin (links) und Schwester Jessica Cittadin. Quelle: HAZ

Giorgio Capalbo stellt das Eis selber her

Seit achtzehn Jahren wird auch das Eis bei Giorgio Capalbo in der Eisproduktion Gelato, Leinestraße 6, selber gemacht. Manchmal sogar nach Kundenwunsch. In diesem Frühjahr bietet Giorgio Capalbo Eissorten aus frischem Joghurt mit verschiedenen Früchten an, zum Beispiel Joghurt-Mandarine, Ananas oder Pfirsich. Und welches Eis ist der Renner bei den Kunden? „Das Spagetti-Eis und der Erdbeer-Eisbecher werden sehr oft bestellt.“

Hannover: Giorgio Capalbo in seiner Eisdiele Gelato in Garbsen Stelingen. Er stellt das Eis selbst her und beliefert verschiedene Eisdielen. Foto: Philipp von Ditfurth Quelle: HAZ

Volles Haus im Gelatok Café

Schon probiert? Auch das Gelatok Café am Shopping Plaza präsentiert immer wieder neue Eiskreationen. Zur Zeit ist Salz-Caramel beliebt. Doch der Kassenschlager bleibt ein Klassiker: „Am beliebtesten ist die Kugel Vanielle Eis“, erzählt ein Mitarbeiter aus dem Gelatok Cafe.

Frühling, Sonne, Eisgenuss: Ein Großer Eisbecher vom Gelatok Café. Quelle: LKGS

Stimmt ab: Wo gibt es das beste Eis in Garbsen?

Von Joanna von Graefe