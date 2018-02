Umweltausschuss hat Berenbostel 2020 zum Thema

Garbsen-Mitte. In seiner Sitzung am Mittwoch, 21. Februar, befasst sich der Ausschuss für Umwelt und Stadtentwicklung unter anderem mit der Entwicklung von Wohnbauflächen in Berenbostel. Beginn ist um 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses.

Auf der Tagesordnung steht zudem ein Vortrag des Diplom-Ingenieurs Henning Balck, Geschäftsführer der Heller Ingenieurgesellschaft mbH aus Darmstadt, mit dem Titel „Zustandserfassung und Bewertung von kommunalen Straßennetzen“. Auch das Mobilitätskonzept 2030 der Stadt Garbsen und die Betriebsabrechnung für das Bestattungswesen 2010 bis 2015 sollen diskutiert werden. Zu Beginn der Sitzung haben interessierte Bürger die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Kitas sind Thema im Wirtschaftsausschuss

Der Wirtschafts- und Finanzausschuss der Stadt Garbsen trifft sich am Dienstag, 27. Februar, um 18 Uhr zu einer Sitzung im Gebäude der Firma SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG, Alte Ricklinger Straße 40-42. Vor Beginn findet eine Betriebsführung statt. Treffen dafür ist um 17 Uhr vor dem neuen Gebäudekomplex an der Alten Ricklinger Straße 43.

Unter anderem stehen die Erhöhung der Umlage für den Zweckverband vhs Hannover Land und das Thema Kita auf der Tagesordnung. Zu Beginn der Sitzung haben Interessierte wie immer die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Von Linda Tonn