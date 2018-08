Garbsen

Am Wochenende ist in Garbsen wieder einiges los. Diese Ereignisse sollten Sie nicht verpassen. Für die Aktiven: Beim Freiwilligentag schnuppern die Garbsener einen Tag lang in das Ehrenamt hinein, auf dem Golfplatz dürfen sich Laien und Profis am Schläger ausprobieren. Und wer sich für die Pflanzentauschbörse interessiert, sollte seine überzähligen Sträucher und Stauden gut aufheben. Auch für die andere Art der Erholung ist auch gesorgt: Leserunden, Musik und Poesie begleiten Sie in das erste Mai-Wochenende.

Havelser Schützen küren Könige

An gleich mehreren Tagen bieten die Schützen des SV Havelse ein Königsschießen an: Los geht’s am Freitag, 4. Mai, ab 18 Uhr im Schützenhaus, Planetenring 9a. Und weiter am Mittwoch, 9. Mai, sowie am Sonnabend, 19. Mai, zwischen 15.30 und 18 Uhr. Der Schützenkönig, die -königin sowie der Seniorenkönig und -königen werden am Sonnabend, 19. Mai, ab 19 Uhr geehrt.

In Berenbostel schießt die Jugend

Auch in Berenbostel wird geschossen: Am Freitag, 4. Mai, ermittelt die Jugendabteilung des Schützenvereins Berenbostel den diesjährigen Jugendkönig und die Jugendkönigin. Um 17 Uhr trifft sich die Jugenabteilung im Schützenhaus. Mitfiebern ist erwünscht und Gäste herzlich willkommen. Am Samstag, 5. Mai, um 14 Uhr ermitteln die Schützen Kaiserin und Kaiser 2018. Beginn ist um 14 Uhr, um 15:30 Uhr ist Ende der Startannahme. Alljährliches Highlight ist das Königsschießen, das am Sonntag, 6. Mai, um 14 Uhr beginnt. Ende der Startannahme ist hier um 17 Uhr, danach geht es ins Stechen. Die Bekanntgabe erfolgt am Abend.

Auch der Schützenverein Heitlingen sucht seinen König

Am Samstag, den 5. Mai, lädt der Schützenverein Heitlingen seine Mitglieder zum Königsschießen auf den KK-Stand ein. Scheiben können zwischen 10 und 15 Uhr erworben werden. Die Jugend schießt ihren König in der Zeit von 10 bis 11 Uhr im Schützenhaus aus. Teilnehmen können alle volljährigen Einwohner der Stadt Garbsen, die nicht bereits Mitglied in einem Schützenverein sind.

Schützenfest Heitlingen: Scheibenträger hüten Geheimnis um Kaiser, Ausmarsch zum Scheibenanbringen. Die Scheiben werden sorgsam gehütet. Die Heitlinger Schützen und ihre Gäste marschieren zum neuen Kaiser Michael Seehawer. Quelle: Lütjens

Ehrenamtliche helfen beim Spargelschälen

Ehrenamtliche der Garbsener Tafel helfen am Freitag, 4. Mai, beim Spargelschälen. Mit ihrer Schälmaschiene stechen sie von 10 bis 18 Uhr im Real-Markt, Havelser Straße 10. Der Erlös soll den Gästen der Tafelausgabestelle zugute kommen.

Archiv: Der erste Fuhrberger Spargel ist da. Quelle: Gerner

Mit Acrylmalerei im Kalle entspannen

Im Mai bietet das Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5, in Havelse wieder zahlreiche Kurse und Treffs aus unterschiedlichen Themenbereichen. Bodo Langguth, Präventionstrainer für Entspannung und Stressbewältigung, bietet am Freitag, 4. Mai, ab 17.30 Uhr den Workshop „Entspannt ins Wochenende mit Acrylmalerei“ an. Der Prozess des Malens wird mit Entspannungssequenzen verbunden. Der Kurs wiederholt sich an jedem ersten Freitag im Monat. Zwei Tage später folgt der beliebte Trommelworkshop von Mo Bittaye, der den Kursteilnehmern auf entspannte Weise nicht nur westafrikanische Rhythmen nahebringt, sondern auch mit typischem Essen aus seiner Heimat Gambia für das leibliche Wohl sorgt.

Archiv: Das Bild stammt von Verena Unruh, die einen Acryl-Treff im Kulturhaus Kalle einrichtet. Quelle: Anke Lütjens

Gartenfreunde tauschen Pflanzen

Wer jetzt seinen Garten auf Vordermann bringte, sollte überzählige Pflanzen nicht wegwerfen: Denn am Sonnabend, 5. Mai, von 17 bis 19 Uhr läd die Arbeitsgemeinschaft Dorf Meyenfeld zur Pflanzentauschbörse ein. Getauscht wird im heimischen Garten der Familie Holznagel, Im Bleeke 24a. Teilnehmer können jegliche Arten von Stauden und Gehölzen mitbringen oder – für diejenigen, die keine eigene Pflanze vorbeibringen – gegen Zahlung einer Spende Pflanzen mitnehmen. Der Bund „Freunde der Erde“ verkauft zudem historische Nutz- und Tomatenpflanzen.

Archiv: Tomatenpflanze Quelle: Rainer Jensen

Internationales Kinderfest

Fast täglich üben alle 136 Jungen und Mädchen der Kita den Kindergarten-Hit für ihren Tanz beim internationalen Kinder- und Kulturenfest am Antareshof am Sonnabend, 5. Mai. Neben dem Blues gehört auch ein orientalischer Tanz zu ihrem Beitrag am Festprogramm, das die Kirchengemeinde St. Raphael anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens auf die Beine gestellt hat. Von 15 bis 18 Uhr werden nicht nur die rund 500 Kinder aus allen vier Familienzentren der Gemeinde und ihre Eltern erwartet, sondern auch Pfarrer Christoph Lindner und Bürgermeister Christian Grahl. Die jüngsten Besucher können sich unter anderem bei einer Kirchenrallye, einem Fühl-Memory und dem Geschicklichkeitsspiel „Der heiße Draht“ vergnügen.

Das geht von Kopf bis Fuß: Die Kinder der Hasen- und Bärengruppe der Kita St. Raphael am Mirahof üben den Körperteil-Blues. Quelle: Jutta Grätz

Freiwilligentag: So funktioniert das Ehrenamt

Beim sechsten Freiwilligentag am Sonnabend, 5. Mai, können sich die Garbsener bei einer von 20 Mitmachaktionen engagieren. Ob beim Bauen von Sitzecken, beim Streichen von Wänden oder Anlegen von Hochbeeten – beim sechsten Garbsener Freiwilligentag soll der ehrenamtliche Einsatz für Projekte greifbar werden. Einzelpersonen, Vereine, Gruppen und Firmen können am Sonnabend, 5. Mai, zwischen 10 und 16 Uhr ihr Talent im Reparieren, Kochen, Nähen oder in der Gartenarbeit unter Beweis stellen. Alle Informationen zum Freiwilligentag sind online auf der Seite der Stadt Garbsen unter www.garbsen.de/freiwilligentag zusammengefasst.

Für den Freiwilligentag in Garbsen werden noch Helfer gesucht. Quelle: Stadt Garbsen

Ein Konzert mit Querflöte

Bei der Veranstaltung „Instrumente im Fokus“ stellt die Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen am Sonnabend, 5. Mai, die Querflöte vor. Zwischen 11 und 13 Uhr besteht im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3-5, die Möglichkeit, Instrument sowie die Musikschullehrer Kirsten Hake und Bettina Koch kennenzulernen. Willkommen sind Interessierte im Alter ab acht Jahren, die gern ein Instrument lernen möchten und zuvor erst einmal ausprobieren wollen, ob es zu ihnen passt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Nähere Informationen gibt es bei Evelyn Jagstaidt von der Musik- und Kunstschule unter Telefon (05131) 707262 und nach einer E-Mail an musik-kunstschule@garbsen.de.

Musikschullehrerin Kirsten Hake zeigt Interessierten im Kalle, wie vielseitig die Querflöte ist. Quelle: Privat

Festveranstaltung zum Jubiläum des Kneipp-Vereins

Am Sonnabend, 5. Mai, ab 11 Uhr findet das Fest anlässlich des 25-jährigen Bestehens an der Kneipp-Wassertretanlage mit Auftritten des Shanty-Chores „Die Leineschipper“, den SaxophoNixen und diversen Festreden und Ehrungen statt. Zur Stärkung gibt es verschiedene Kaltgetränke, Kaffee, Tee sowie Salate und Grillwürstchen. Nachmittags wird das Kuchenbüfett eröffnet.

Archiv: Mitglieder des Kneipp-Vereins testen 2011 das Wasserbecken am Stadtpark. Quelle: Frank Oheim

Tänzer, Träumer und Artisten präsentieren Kino-Gala

Das Kinder- und Jugendvarieté Tänzer, Träumer und Artisten besteht seit 15 Jahren und hat für diesen Anlass eine besondere Show konzipiert: Am Sonnabend, 5. Mai, präsentieren die Artisten ein „Kino der Künste“. Der April hat den Mitgliedern von Tänzer, Träumer und Artisten so einiges abverlangt. Intensiv trainieren die Gruppen des Kinder- und Jugendvarietés für ihre neue Show. In diesem Jahr feiert der Verein sein 15-jähriges Bestehen und hat für diesen Anlass ein Programm entwickelt, das das Kino in den Mittelpunkt rückt. „In unserer Gala-Show werden wir die Zuschauer in einen Kinosaal entführen und ihnen Kino einmal artitisch vollkommen neu präsentieren“, sagt der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Lars Blume.

Tänzer, Träumer und Artisten proben für ihre Jubiläumsshow. Quelle: HAZ Collage

Musik und Poesie in der Klosterkirche

Die Konzertreihe Musik und Lyrik in der Klosterkirche Marienwerder, am Quantelholz, wird neu aufgelegt: Hans-Jörg Wegner (Flöte) und Thomas Grunwald-Deyda spielen am Sonntag, 6. Mai, Sonaten für Flöte und Cembalo von Johann Sebastian Bach. Beginn ist um 17 Uhr. Silke Deyda rahmt die Musikstücke mit lyrischen Beiträgen ein.

Silvanus um fünf – der etwas andere Gottesdienst

Zum nächsten Gottesdienst der Reihe „Silvanus um fünf – der etwas andere Gottesdienst“ lädt die Silvanusgemeinde ein für Sonntag, 6. Mai, um 17 Uhr. Die Überschrift lautet diesmal „Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast“. Es geht um das Abendmahl, das im Lauf des Gottesdienstes auch gefeiert wird. Elisa Aylón García und Fernando Mansilla Fuentealba, Cello, und Martin Jursch, Orgel, werden den Gottesdienst musikalisch gestalten. Im Anschluss gibt es für alle, die noch ein bisschen Zeit haben, Gespräch und Begegnung bei einem Glas Wein.

3. Gemeinde-Boßel-Cup

Am Sonntag, 6. Mai, wird ab 11.30 Uhr zum dritten Mal die wurfstärkste Boßelmannschaft des Stadtteils Horst ermittelt. Treffpunkt ist um 11.30 Uhr am Vereinsheim des MTV Meyenfeld, Vor dem Moore. Von dort wird in Richtung Horst geboßelt. Zur Halbzeit kann man sich mit Kaffee und Gebäck stärken. Zurück am Vereinsgelände angekommen, werden die Sieger im Rahmen eines gemeinsamen Grillnachmittags geehrt. Teilnehmer werden gebeten, sich bis Freitag, 4. Mai, schriftlich per E-Mail, SMS oder WhatsApp anzumelden. Mitzubringen sind ein Beitrag fürs Büffet und 3 Euro Startgebühr. Kontakt: Rebekka Hinze, E-Mail: r.hinze@kirche-in-horst.de, Telefon: (01523) 1908304.

Golf-Erlebnistag: Ausprobieren!

Unter dem Motto „Einfach vorbeikommen, ausprobieren und ganz viel Spaß haben!“ – lädt der Golfclub Hannover für Sonntag, 6. Mai, zum Golf-Erlebnistag ein. Von 10 bis 15 Uhr ist jeder auf der Golfanlage, Am Blauen See 120, willkommen. Denn Golf ist ein Sport für Jedermann, der Lust hat, den großen Sport mit dem kleinen weißen Ball unverbindlich auszuprobieren, meint der Golfclub. Die Ausrüstung wird gestellt. Mitzubringen sind lediglich Sportschuhe und bequeme Kleidung.

Viel Spaß und einen Einblick in die Schwungtechniken und den Aufbau eines Golfplatzes hatten die Teilnehmer am Golf-Erlebnistag 2017. Quelle: Privat

Von Joanna von Graefe