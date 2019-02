Neustadt/Garbsen

Auf der Bundesstraße 6 zwischen Neustadt und Garbsen sind am Sonnabend mehrere Menschen zum Teil schwerst verletzt worden – ein 25-Jähriger schwebt in Lebensgefahr. Der Unfall ereignete sich nach Polizeiangaben gegen 16.20 Uhr in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Bordenau und Frielingen. „Ein Auto hatte wohl eine Panne“, sagte Behördensprecher Mirco Nowak. Derzeit sehe es so aus, als sei dann ein VW Bus ungebremst ins Heck des auf der rechten Spur stehenden VW Touran geprallt, als der 25 Jahre alte Fahrer und sein 48 Jahre alter Beifahrer die Gefahrenstelle gerade absichern wollten.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die beiden Autos auf den Grünstreifen neben der B 6 geschleudert. Der 25-Jährige wurde von einem der Fahrzeuge erfasst und erlitt lebensgefährliche Verletzungen – sein Zustand war am Abend weiter kritisch.

Eine 46 Jahre alte Frau, die auf der Rückbank der Touran saß, wurde im Pannen-VW eingeklemmt. schwer verletzt. Sie musste mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden. Eine weitere Insassin (24) des Tourans sowie der Fahrer des VW Busses wurden leicht verletzt.

Zur Galerie Auf der Bundesstraße 6 zwischen Neustadt und Garbsen sind am Sonnabend sind mehrere Menschen leicht verletzt worden.

B 6 Richtung Hannover zurzeit gesperrt

Neben mehreren Rettungswagen sowie den Feuerwehren Neustadt und Eilvese wurde auch der Rettungshubschrauber „Christoph Niedersachsen“ zur Unfallstelle gerufen. Er landete auf einem Feld neben der Bundesstraße. Insgesamt waren rund 50 Kräfte im Einsatz. Der Abschnitt der B 6 in Richtung Hannover ist derzeit komplett gesperrt.

Drei schwere Unfälle am Sonnabend

Binnen weniger Stunden gab es am Sonnabend drei schwere Unfälle in der Region Hannover. Kurz vor dem Unfall auf der B6 wurden am Nachmittag auf der Autobahn 2 bei Lehrte-Hämelerwald fünf Autos in beiden Fahrtrichtungen in einen Unfall verwickelt, weil ein Fahrzeug eine Dachbox verloren hatte. Es gab acht Leichtverletzte. Am frühen Abend wurde dann ein Fußgänger in Langenhagen-Kaltenweide von einem Auto erfasst und lebensgefährlich verletzt.

Von pah