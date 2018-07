Garbsen

Auf der Strecke der Stadtbahnlinie 4 stehen zwischen Stöcken und Garbsen aufwendige Gleisbauarbeiten an. Die Stadtbahnen der Linie 4 fahren in der Zeit von Mittwoch, 18. Juli, Betriebsbeginn, bis Dienstag, 24. Juli, Betriebsschluss nur zwischen dem Endpunkt Roderbruch und dem Endpunkt der Linie 5 Stöcken. Zwischen Stöcken und dem regulären Endpunkt Garbsen pendeln Busse als Schienenersatzverkehr (SEV). In beiden Richtungen steigen die Fahrgäste an der Umsteigeanlage Stöcken zwischen Ersatzbus und Stadtbahn um.

Die Ersatzhaltestelle Auf der Klappenburg wird für beide Fahrtrichtungen im Einmündungsbereich der Kreuzung Mecklenheidestraße/Jädekamp eingerichtet. Die beiden Haltestellen Lauckerthof und Pascalstraße werden vom SEV nicht bedient, teilt die Üstra mit. Die nächstgelegenen Ersatzhaltestellen sind Freudenthalstraße oder Stöckener Markt beziehungsweise Wissenschaftspark Marienwerder. Alle weiteren Ersatzhaltestellen befinden sich in unmittelbarer Nähe zu den Hochbahnsteigen.

Durch den SEV können sich die Fahrzeiten verlängern. Deshalb empfiehlt die Üstra den Fahrgästen, etwas mehr Zeit einzuplanen.

Von Gerko Naumann