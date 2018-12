Havelse

Mit einem vollgepackten Terminkalender startet das Kulturhaus Kalle in Havelse ins neue Jahr. Das erste Konzert gestaltet das Trio Carlini, Dodo Leo & Martin am Sonnabend, 19. Januar, um 20 Uhr. Die drei Vollblutmusiker sind schon das zweite Mal im Kalle. Ihr Versprechen: „Verwegene Unterhaltung mit Saiteninstrumenten, Perkussion und Gesang“. Die drei Musiker spielen eigene Songs und Cover aus dem Bereich Rock, Pop, Soul, Blues und Folk.

Auch der Kursbereich im Kalle startet direkt nach dem Jahreswechsel. Wie immer werden Aquarellmalerei bei Evi Czanyi und mehrere Kurse in Ölmalerei bei Eduard Jantschewskij angeboten. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Bodo Langgut bietet für Freitag, 4. Januar, den Kurs „Entspannt ins Wochenende mit Acrylmalerei“ an. Der Präventionstrainer für Entspannung und Stressbewältigung verbindet Malen mit Entspannungsübungen.

Erwachsene, die sich im keramischen Gestalten ausprobieren möchten, haben dazu am Freitag, 11. Januar, von 16 bis 20.30 Uhr in einem Kurs von Susanne Michel Gelegenheit. Falls die entstandenen Objekte glasiert werden sollen, wird ein weiterer Termin verabredet. Wer dann Lust hat, in dieser kunsthandwerklichen Richtung weiterzuarbeiten, kann sich in einem der Töpferkurse anmelden. Für Kinder bietet Andrea Roppelt ab Mitte Januar immer freitags am Nachmittag einen offenen Töpferkurs an. Unter dem Titel „An die Farben – fertig – los“ werden ebenfalls ab Mitte Januar Malkurse für Kinder angeboten.

Die neu gegründete Fotogruppe „Die kreativen Ablichter“ beschäftigt sich mit experimenteller Fotografie und hat am Dienstag, 15. Januar, ihr erstes Monatstreffen. Interessierte sind willkommen. Ein neuer Nähkurs für Anfänger mit dem Titel „Meine Nähmaschine versteht mich nicht“ beginnt am Montag, 17. Januar. Ab der letzten Januarwoche bietet Martina Schramm Kurse in Acrylmalerei an. Der Januar endet mit zwei Kursen im textilen Gestalten: Die Patchwork-Gruppe, die sich immer am ersten Donnerstagvormittag im Monat im Kalle trifft, hat Daniela Narewski engagiert. Sie wird mit ihren Kursteilnehmern am Sonnabend, 26. Januar, von 9.30 bis 17.30 Uhr einen dekorativen und trotzdem funktionellen Patchwork-Hocker herstellen.

Außerdem werden ab 2019 in loser Folge Filzkurse im Kalle angeboten. Los geht es am Mittwoch, 30. Januar, mit kleinen Taschen und Gefäßen, die nach der uralten Technik des Nassfilzens aus Schafwolle in schönen Farben hergestellt werden.

Info: Das gesamte Programm für das erste Quartal im Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3, Garbsen, liegt ab der zweiten Januarwoche in gedruckter Form an den bekannten Stellen aus. Bereits jetzt ist es auf www.garbsen.de unter dem Suchwort „Kalle“ zu finden. Weitere Informationen zu den Kursen im Kulturhaus gibt es bei der Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen unter Telefon (0 51 31) 70 73 01 sowie bei Susanne Michel unter Telefon (0 15 75) 7 99 22 11 oder nach einer E-Mail an die Adresse toepfersuse@googlemail.com.

Von Linda Tonn