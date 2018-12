Garbsen

Auch rund um den Jahresbeginn gibt es frische Brötchen in Garbsen – und zwar bei diesen Bäckern.

Bäckerei Langrehr

Am Hasenberge: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Hannoversche Straße 88 (im Combi-Markt): Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Kastanienplatz: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Planetencenter: Am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Granatstraße 41: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Große Rehre (im Edeka-Markt): Am 31. Dezember von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Steinwartskamp 1 (im Combi-Markt): Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Haubenreißer

Rote Reihe 21: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Am Hasenberge 25: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Großer Weg 1: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Schäfer’s

Havelser Straße 2-10 (im Real): Am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Planetencenter: Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Wreschener Allee 1 (im Edeka): Am 31. Dezember von 7 bis 14 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Raute

Rote Reihe 1: Am 31. Dezember von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bachstraße 15: Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Berenbosteler Straße 76 (im Kohake Centrum): Am 31. Dezember von 7 bis 16 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Minishop

Marshof 12: Am 31. Dezember von 6 bis 19 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

AS-Back

Sandstraße 38: Am 31. Dezember von 5 bis 21 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Steinecke

Bürgermeister-Wehrmann-Straße (im Netto): Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Feldriethe 6 (im Netto): Am 31. Dezember von 6 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Marquardt

Lönsweg 12: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Beckedorfer Backstube

Hauptstraße 138a: Am 31. Dezember von 5 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Rehbock

Birkenweg 35: Am 31. Dezember von 6 bis 12 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäckerei Heyde

Osterwalder Straße 4: Am 31. Dezember von 5 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Engelbosteler Straße 6: Am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Bäcker im Jibi-Markt

Siemensstraße 5: Am 31. Dezember von 7 bis 13 Uhr geöffnet, am 1. Januar geschlossen.

Diese Liste ist unter Umständen nicht vollständig. Manche Bäckereien konnten uns die Öffnungszeiten nicht mitteilen.

Von Linda Tonn