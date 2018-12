Garbsen

Am dritten Advent fiel in Garbsen der erste feine Schnee in diesem Winter – und in Stelingen tummelten sich hunderte Besucher auf dem Weihnachtsmarkt. Es war der letzte Markt in diesem Jahr. An jedem Adventswochenende waren die gemütlichen Märkte in den Stadtteilen gut besucht.

Los ging es am 30. November am Bärenhof Auf der Horst. Mehr als 200 Gäste genossen Stockbrot und Würstchen. Ausrichter waren die Sozialarbeiter des Projekt X.

Das Nikolausfest lockte am 1. Dezember die Besucher nach Berenbostel auf den Festplatz an der Corinthstraße. 20 Vereine, Kirchen und Schulen aus dem Stadtteil organisierten das Programm.

Rustikale Holzhütten bilden die Kulisse: Der Weihnachtsmarkt in Frielingen zählt zu den stimmungsvollsten in Garbsen. Vereine haben ihn am 1. Dezember auf dem Hof der Grundschule organisiert – zum 33. Mal.

Die Altgarbsener haben am zweiten Adventssonntag ihren Weihnachtsmarkt rund um die Dorfkirche gefeiert. Dieser wird ausschließlich von Ehrenamtlichen organisiert, der Erlös ist für soziale Zwecke bestimmt.

In Havelse haben die Jungen Christen Garbsen am Sonnabend, 8. Dezember, einen Weihnachtsmarkt organisiert – wie in jedem Jahr wurden Tannenbäume angeboten.

Seit 26 Jahren organisiert der Spielmannszug das Nikolausfest in Schloß Ricklingen. Rund 100 Stiefel sammelte der Nikolaus am 8. Dezember von Kindern ein, damit diese gefüllt wieder zurückgegeben werden konnten.

Rund 900 Besucher haben sich trotz leichten Regens auf dem Weihnachtsmarkt in Osterwald rund um die Kirche amüsiert. Viele Vereine aus dem Ort haben zum Gelingen des Festes beigetragen.

Auf dem Weihnachtsmarkt in Stelingen haben sich am dritten Adventswochenende hunderte Besucher auf das Fest eingestimmt. Feuerwehr und Förderkreis der Grundschule organisierten ihm zum 23. Mal auf dem Schulhof.

Von Linda Tonn