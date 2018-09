Garbsen

Auf der Autobahn 2 ist am Dienstagabend eine Person von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall kurz nach 20 Uhr in Fahrtrichtung Dortmund in Höhe der Raststätte Garbsen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war die Person als Fußgänger auf der A 2 unterwegs, zwei Fahrzeuge sind in den Unfall verwickelt. „Der Rettungsdienst hat noch versucht, die verletzte Person zu reanimieren“, sagt Polizeisprecher Philipp Hasse. Allerdings verstarb der Fußgänger noch an der Unfallstelle.

„Wieso die Person auf der Autobahn unterwegs war, ist noch unklar“, so Hasse weiter. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Aufgrund der Unfallaufnahme ist die A 2 Richtung Dortmund ab der Anschlussstelle Hannover-Herrenhausen zurzeit komplett gesperrt. Autofahrer werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen weist zudem die Verkehrsteilnehmer im Stau darauf hin, eine Rettungsgasse zu bilden.

Von pah