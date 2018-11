Havelse/Altgarbsen

Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag bei zwei schwarzen BMW die Lenkräder gestohlen. Polizeiangaben zufolge schlugen sie die Scheiben ein und nahmen zudem Airbag, Radio und Navigationsgerät mit. Eines der Fahrzeuge war in der Schulstraße in Havelse abgestellt. Der 38-jährige Halter hatte den Einbruch am Donnerstag um 7 Uhr entdeckt. Das zweite Auto wurde in der Calenberger Straße in Altgarbsen in der Zeit zwischen Mittwoch, 23 Uhr, und Donnerstag, 7 Uhr, beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 11.000 Euro. Sie bittet Zeugen sich unter Telefon (05131) 7014515 zu melden. ton

Von Linda Tonn