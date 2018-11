Osterwald

Ein Unbekannter ist am späten Donnerstagabend in das Haus einer 87-Jährigen in Osterwald eingebrochen. Polizeiangaben zufolge er eignete sich die Tat gegen 21.30 Uhr in der Straße Am Brammerkamp. Die Frau war von einem lauten Geräusch im Erdgeschoss aufgeweckt worden. Als sie nachsah, war der Täter schon durch die aufgebrochene Terrassentür geflüchtet. Er hatte zwar Schränke durchwühlt, aber nichts geklaut. Die Polizei bittet Zeugen sich unter Telefon (05131) 7014515 zu melden. ton

Von Linda Tonn