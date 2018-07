Hannover

Ein tödlicher Verkehrsunfall nahe der Anschlussstelle Garbsen sorgt am Donnerstagabend für die Sperrung der Autobahn 2 in Richtung Berlin. Gegen 18.30 Uhr wurde laut Feuerwehr eine Person an der Auffahrt Garbsen in Richtung Berlin in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Nach Informationen der Polizei wurde sie tödlich verletzt. Der Unfallhergang ist bislang unklar. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle im Einsatz. In Richtung Hannover staut sich der Verkehr mehrere Kilometer. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen empfiehlt, den Bereich über die B441 und B6 zu umfahren.

Auch in Richtung Dortmund ist die Autobahn 2 im Stadtgebiet derzeit voll gesperrt: Am Vormittag war auf der A2 in Richtung Dortmund kurz vor der Abfahrt Langenhagen ein Sattelschlepper auf einen vorausfahrenden Lkw gefahren. Die Autobahn wird laut Polizei ab der Anschlussstelle Bothfeld in Richtung Garbsen wegen der Räumungsarbeiten bis zum Freitagmittag voll gesperrt bleiben. Nach dem schweren Unfall müssen Teile der Fahrbahn repariert werden. Das teilte die Polizei am frühen Nachmittag mit.

Von man