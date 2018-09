Frielingen

Die Polizei ermittelt wegen einer Unfallflucht, die sich in der Nacht zu Sonntag in Frielingen ereignet hat. Nach Angaben der Ermittler war der betroffene weiße Renault Mégane am Mühlenweg geparkt und wurde bei dem Unfall erheblich auf der Fahrerseite beschädigt.

Die Kosten für die Reparatur schätzen die Beamten auf rund 2000 Euro. Sie hoffen nun darauf, dass Zeugen etwas beobachtet haben. Diese melden sich in der Wache in Garbsen unter Telefon (05131) 7014515.

Zum Unfallzeitpunkt wurde in Frielingen das Erntefest gefeiert.

Von Gerko Naumann