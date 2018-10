Garbsen

Der Ideenmarkt für Menschen ab 50, ein Stück vom Theater für Niedersachsen und gleich mehrere Konzerte. Das kulturelle Programm für das Wochenende in Garbsen wird vielfältig. Wer vom Sport nie genug bekommt, könnte sich den Mitternachtssport interessieren und für diejenigen, die das Wochenende lieber vom Sofa aus genießen: Am Sonntag zittert die Garbsenerin Janet Nesmedin im Fernsehen bei „Das große Backen“ in Sat 1 um den Einzug ins Finale.

Sonnabend: Theater für Niedersachsen zeigt „Auf und davon“

Das Theater für Niedersachsen (TfN) inszeniert die Komödie von Peter Yeldhan „Auf und davon“ am Sonnabend, 20. Oktober, in der IGS Garbsen. Karten kosten in Garbsen zwischen 16 und 20 Euro, Schüler, Studenten und Mitglieder des Kulturvereins zahlen 2 Euro weniger. Sie sind erhältlich im Kulturbüro im Rathaus, Telefon (0 51 31) 70 76 50 und im Internet auf www.kulturgarbsen.de.

Das Theater für Niedersachsen inszeniert die Komödie „Auf und davon“. Quelle: Privat

Sonnabend: Mitternachtssport startet wieder

Basketball, Faustball, Tischtennis und jede Menge Spaß stehen beim Saisonauftakt des Mitternachtssports am Sonnabend, 20. Oktober, von 20 bis 24 Uhr, in den Sporthallen des Schulzentrums am Planetenring im Mittelpunkt. Die Anmeldung für das Fußballturnier ist ab 19.50 Uhr möglich. Das Angebot richtet sich an Jugendliche aus ganz Garbsen. Weitere Informationen zum Projekt hat Markus Heuer von der städtischen Abteilung Jugend und Integration unter Telefon (0 51 31) 70 75 72 und nach einer E-Mail an Markus.heuer@garbsen.de.

Sport bis Mitternacht startet am Sonnabend wieder. Quelle: Privat

Sonntag: Ideenmarkt in der Rathaushalle

Die Messe „richtig.gut.älter – Ideenmarkt für das Leben mit 50,60,70“ will am Sonntag, 21. Oktober, viele Themen rund ums Älterwerden aufgreifen und anschaulich machen. Zum vierten Mal lädt die Stadt dazu ein, knapp 30 Aussteller werden in der Rathaushalle ihre Stände aufbauen.

Am Sonntag kommt der Ideenmarkt in die Rathaushalle. Quelle: Privat

Sonntag: Jubiläumskonzert vom Akkordeon-Orchester

Das Akkordeon-Orchester Osterwald spielt am Sonntag, 21. Oktober, sein Jubliläumskonzert zum 50-jährigen Bestehen. Der Vorhang in der Aula des Schulzentrums am Planetenring 7 hebt sich um 16 Uhr. Einlass ist um 15.30 Uhr. Das Orchester bedankt sich bei seinen Zuhörern mit je einem Glas Sekt. Karten für das Jubiläumskonzert kosten 9, ermäßigt 5 Euro. Den Vorverkauf übernehmen Wulfs Bücherbörse im Shopping Plaza, Uhren Meyerhoff in Osterwald und Petri & Waller Schreibwaren in Seelze, Hannoversche Straße 13A.

Das Akkordeon-Orchester spielt am Sonntag sein Jubiläumskonzert. Quelle: Privat

Sonntag: Tenöre4you geben ein Konzert

Die Tenöre4you machen auf ihrer Tour in Altgarbsen Station. Das Konzert in der Dorfkirche beginnt am Sonntag, 21. Oktober um 17 Uhr. Das Programm verspricht Welthits aus Pop, Klassik, Film und Musical. Karten sind im Vorverkauf im Gemeindebüro Altgarbsen, Calenberger Straße 19, im Kulturbüro, Rathausplatz 1, im Reisebüro Sengül, Sandstraße 38, bei Euronics Stein, Hannoversche Straße 48-50 und bei Presso-Tabak im Shopping Plaza, Havelser Straße 1, erhältlich. Der Eintritt kostet 19,50 Euro. Karten sind außerdem über www.eventim.de oder www.tenoere4you.de erhältlich.

Die Tenöre4you machen auf ihrer Tour in Altgarbsen Station. Quelle: Privat

Sonntag: Trio spielt Werke von Mendelssohn

Die Musik- und Kunstschule der Stadt Garbsen lädt für Sonntag, 21. Oktober, ab 17 Uhr zu einem Themenkonzert ins Kulturhaus Kalle, An der Feuerwache 3–5, ein. Demian Ewig (Piano), Alexander Bondarenko (Violine) und Rawman Pang (Cello) präsentieren Kompositionen von Mendelssohn („Rondo capriccioso, op. 14“ und „Klaviertrio Nr. 2, op. 66“) und Schostakowitsch („Klaviertrio Nr. 2, op. 67“). Der Eintritt zum Konzert ist frei. Reservierungen nimmt die Musik- und Kunstschule unter Telefon (0 51 31) 70 72 62 sowie per E-Mail an musik-kunstschu le@garbsen.de entgegen. Das Café Kalle ist an diesem Nachmittag von 15 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Die Musik- und Kunstschule lädt am Sonntag zu einem Themenkonzert. Quelle: Privat

Sonntag: Garbsenerin will ins Back-Finale

Die Garbsenerin Janet Nesmedin hat es in der Sat-1-Show „Das große Backen“ unter die letzten vier Kandidaten geschafft. Am Sonntag, 21. Oktober, backt sie um den Einzug ins Finale der Fernsehsendung. Für die kommende Sendung (Sonntag, 17.45 Uhr, Sat 1) hat sie sich viel vorgenommen: „Ich bin hoch motiviert und werde Vollgas geben.“

Diese Garbsenerin backt am Sonntag um den Einzug ins Finale von „Das große Backen“. Quelle: Privat

Von Joanna von Graefe