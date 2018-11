Hannover

Mit großen Andrang hat der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt von Hannover begonnen. Schon um 12 Uhr, eine Stunde vor der Öffnung der Geschäfte, war die City gut gefüllt, berichtet der Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, Martin Prenzler. Die Geschäfte sind noch bis 18 Uhr geöffnet. Doch nicht nur in Hannover können die Menschen heute shoppen: Außerdem geöffnet haben unter anderem auch Möbel Staude und Möbel Hesse in Garbsen.

Zur Galerie Impressionen vom verkaufsoffenen Sonntag in Hannover am 4. November 2018.

Prenzler rechnet in der City bis zum Abend mit 200.000 Besuchern beim letzten verkaufsoffenen Sonntag in diesem Jahr.

Großer Martinsumzug beginnt am Kröpcke

Erstmals gibt es in diesem Jahr Marktstände mit regionalen Produkten. Auf der Bühne am Kröpcke gibt es den ganzen Tag ein buntes Programm. Höhepunkt ist, wie in jedem Jahr, der Martinsumzug der Kinder mit Laternen vom Kröpcke. Er führt zur Marktkirche, wo Pastorin Hanna Kreisel-Liebermann und Probst Martin Tenge eine Andacht feiern. Danach gibt es die traditionellen Martinshörnchen. Ausgeschenkt wird außerdem wärmender Tee und Kinderpunsch vom Team Bähre und heißer Kakao von der Üstra.

Von Mathias Klein