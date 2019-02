Hannover

Die Autobahn 2 ist derzeit wegen eines Verkehrsunfalls in Richtung Berlin voll gesperrt. Zwischen Wunstorf-Luthe und der Raststätte Garbsen sind um kurz vor 15 Uhr zwei Lastwagen zusammengeprallt. Auf einer Querung der Leine kam es nach bisherigen Erkenntnissen im Brückenbereich auf dem rechten Fahrstreifen zu einem Zusammenstoß von einem Kühllaster mit einem 40-Tonner. Dabei wurde der Fahrer des Kühlwagens offenbar in seinem Fahrzeug eingeklemmt und verletzt. Ein zufällig an der Unfallstelle vorbei fahrender Notarzt leistete nach Aussagen von Zeugen Erste Hilfe. Die Ursache des Unfalls steht bislang ebenso noch nicht fest, wie eine Anzahl möglicher weiterer Verletzter. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr aus Seelze und der Berufsfeuerwehr Hannover sichern derzeit die Unfallstelle und versuchen den verletzten Fahrer mit hydraulischem Schneidwerkzeug aus seinem schwer beschädigten Laster zu befreien. Inzwischen hat sich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet.

Von tm/ir