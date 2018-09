Stelingen/Auf der Horst

Die Polizei in Garbsen sucht nach zwei Einbrüchen am vergangenen Wochenende Zeugen. Die erste Tat ereignete sich am Sonnabend im Stadtteil Auf der Horst. Gegen 22.30 Uhr drangen die Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Talkamp ein, indem sie eine Scheibe einschlugen. Aufmerksame Nachbarn beobachteten drei Täter und riefen die Polizei. Die Beamten nahmen einen der Täter noch im Haus fest. In seiner Jackentasche fanden sie mehrere Schmuckstücke.

Zeugen gaben später an, dass sie bereits zwischen 18.30 und 22.30 Uhr mehrfach drei verdächtige Männer in der Gegend beobachtet hatten. Die beiden weiteren Männer sind noch auf der Flucht. Sie sollen nach Angeben der Polizei ein südländisches Aussehen haben und dunkel gekleidet gewesen sein.

Diebe stehlen teure Rattanmöbel

Der zweite Einbruchsversuch spielte sich am Sonntagmorgen kurz nach Mitternacht in Stelingen ab, während im Ort das Schützenfest gefeiert wurde. An der Husarestraße versuchten die Täter vergeblich, in ein Wohnhaus zu gelangen. Dafür nahmen sie zwei hochwertige Rattanstühle und den dazugehörigen Tisch von der Terrasse mit. Die Polizei verfügt über Videoaufzeichnungen. Auf denen ist zu sehen, dass die Männer über eine Wiese geflüchtet sind. Aufgrund der schweren Beute müssen sie mit einem Auto geflüchtet sein.

Auch in diesem Fall gibt die Polizei eine Beschreibung der Täter heraus: Beide sind 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, schlank und trugen Baseballmützen. Ein Verdächtiger trug zudem eine Brille und einen hellen Pullover mit dem Aufdruck „CK“ auf der Brust sowie Turnschuhe. Der andere Mann hat einen Bart, der „lediglich die Kanten des Gesichts definiert“, heißt es im Zeugenaufruf.

In beiden Fällen nimmt die Polizei in Garbsen Hinweise unter Telefon (05131) 7014515 entgegen.

Von Gerko Naumann