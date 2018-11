Gehrden

In der Zeit zwischen Donnerstag, 8. November, und Sonnabend, 10. November, haben unbekannte Täter versucht, in eine Wohnung in der Straße Im Vogelsang einzubrechen. Sie scheiterten mit dem Versuch, eine Terrassentür und ein Fenster aufzuhebeln. Die genaue Tatzeit konnte die 76-jährige Eigentümerin der Wohnung nicht angeben. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie können sich unter der Telefonnummer (05109) 5170 mit dem Kommissariat in Ronnenberg in Verbindung setzen.

Von Björn Franz