Gehrden Gehrden - Freibad in Gehrden öffnet Beim Anschwimmen sind die Gehrdener die Ersten: Am Montag, 15. April, beginnt die Saison im Freibad. So früh ist keine Kommune innerhalb der Region Hannover dran.

Still ruht noch der See: Am Montag beginnt der Betrieb wieder im Freibad. Quelle: Stephan Hartung