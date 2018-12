Gehrden

In einem Mehrfamilienhaus an der Dammstraße ist am Sonnabendabend in einer Wohnung des ersten Obergeschosses ein Brand ausgebrochen. Ein 17-Jähriger und ein 27 Jahre alter Mann wurden bei ihren Löschversuchen mit einer Decke leicht verletzt.

Nach Angaben der Feuerwehr war gegen 17.45 Uhr in der Wohnung ein Kohleanzünder für eine Wasserpfeife in Brand geraten. Die beiden Männer retteten sich nach ihren Löschversuchen ins Freie. Nach ihren Hilferufen war zuvor eine Ladenbesitzerin aus dem Erdgeschoss zu ihnen herbei geeilt und hatte das Feuer an den Gardinen mit einem Feuerlöschspray eingedämmt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand dann nach ihrem Eintreffen schnell löschen und die Wohnung lüften. Die Brandstelle war vor dem Abrücken der Einsatzkräfte mit einer Wärmebildkamera auf verbliebene Glutnester überprüft worden. Die beiden Bewohner wurden laut Einsatzleitung kurzzeitig wegen leichterer Verbrennungen in einem Rettungswagen behandelt. Alle Hausbewohner konnten jedoch nach dem Feuerwehreinsatz wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. An der Brandstelle wurden aber nach Angaben der Feuerwehr durch eine große Stichflamme und starke Rußbildung aus dem Anzünder auch Teile der Inneneinrichtung beschädigt.

Von Ingo Rodriguez