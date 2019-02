Gehrden

Diebe haben am Sonnabendnachmittag im Aldi-Markt an der Everloher Straße in Gehrden die Geldbörse einer Seniorin erbeutet. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat zwischen 15 und 15.30 Uhr. Die Täter nahmen die Geldbörse aus einer Tasche im Einkaufswagen. Mögliche Zeugen melden sich bei den Ermittlern unter Telefon (05109) 5170.

Anhand dieses Falles weist die Polizei in Ronnenberg erneut darauf hin, dass Kunden Wertgegenstände beim Einkaufen nicht offen in den Einkaufswagen legen und immer im Blick behalten sollten.

Von Gerko Naumann