Gehrden

Die neue Endoskopie am Klinikum Robert Koch Gehrden ist bezogen und voll funktionsfähig. Dort sind jetzt Untersuchungsräume, die zuvor an unterschiedlichen Stellen des Gebäudes untergebracht waren, an einer Stelle zusammengefasst. Der Bereich besteht aus zwei Räumen für Ultraschalluntersuchungen und drei Endoskopieräumen für Untersuchungen der Speiseröhre und des Magen-Darmtraktes.

Modernisierung hat mehr als eine Million Euro gekostet

Die verbesserte Struktur ermöglicht es den Mitarbeitern, schnell zwischen den einzelnen Räumen zu wechseln. Mehr als eine Millionen Euro hat die Modernisierung gekostet. „Für unser Haus ist es eine große Investition“, sagt Manfred Glasmeyer, Kaufmännischer Direktor des Klinikums. Das Ergebnis zeige aber, wie sinnvoll das Geld angelegt sei, um den Bereich sehr patienten- und mitarbeiterorientiert zu entwickeln.

Für Patienten gibt es separate Umkleideräume

Alle relevanten Geräte und auch die für manche Untersuchungen notwendigen Gasanschlüsse sind auf sogenannten Deckenampeln gelagert. So können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter relativ frei im Raum bewegen und sich voll auf die Untersuchung und Versorgung der Patienten konzentrieren, da keine Geräte auf Rollwagen im Wege stehen. Für die Patienten bedeutet der Umzug in die neuen Räumlichkeiten auch einen Zugewinn an Komfort. An jedem Untersuchungsraum befinden sich separate Umkleideräume und Nasszellen. Ein weiteres Herzstück der neuen Endoskopie ist die moderne Aufbereitungs- und Reinigungsanlage der Endoskope.

Bessere Untersuchung der Bauchspeicheldrüse möglich

Im Rahmen des Endoskopie-Umbaus wurde auch das medizinische Spektrum durch eine neue Endosonographie-Einheit erweitert. „Wir können jetzt mit Kontrastmitteln verstärkte Ultraschallaufnahmen von innen machen“, erklärt Dr. Jochen Wedemeyer, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin Gastroenterologie. Das ermögliche den Ärzten, Beschwerden und Erkrankungen der Patienten noch besser und genauer auf die Spur zu kommen. Dies sei insbesondere für die Diagnostik von Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse relevant.

Mehr als 6000 Untersuchungen pro Jahr

Der Umzug konnte aufgrund des Einsatzes aller Beteiligten im laufenden Betrieb erfolgen.In der Endoskopie werden jährlich mehr als 6000 ambulante und stationäre Untersuchungen vorgenommen, darunter ein Großteil Magen- und Darmspiegelungen.

Von Dirk Wirausky