Gehrden

Die Feuerwehr Gehrden ist am Sonnabend zum einem Einsatz im Wald ausgerückt. Ein Forstwirt hatte unterhalb des Burgbergs eine Rauchentwicklung entdeckt und bei näherer Erkundung einen brennenden Baumstamm entdeckt. Darauf hin rief er die Feuerwehr und wartete am Waldrand um die Einsatzkräfte einzuweisen. Vom Tanklöschfahrzeug aus wurde eine Schlauchleitung rund 100 Meter weit durch das Unterholz gelegt. Mithilfe eines C-Rohrs wurde der Brand anschließend gelöscht. Der morsche Baumstamm wurde mit einer Kettensäge zerlegt um an alle Glutnester zu gelangen. Auch die Polizei war zur Ermittlung der Brandursache vor Ort. Ein Ergebnis liegt noch nicht vor.

Von Uwe Kranz