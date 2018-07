Gehrden

Am Donnerstagnachmittag wurde die Schwerpunktfeuerwehr Gehrden alarmiert, weil sich eine große Ölspur die Schaumburger Straße entlang zog. Vor Ort fanden die Einsatzkräfte eine immense Verschmutz durch Hydrauliköl vor, die sich über die Weetzener Straße, die Schaumburger Straße und die Straße Nedderntor erstreckte. Die Spur war durchgängig etwa zwei Meter breit und insgesamt rund 700 Meter lang. An einigen Stellen waren die Öllachen sogar knapp 20 Quadratmeter groß. Die Einsatzstelle wurde gesichert und die größten Gefahrenstellen in den Kreuzungsbereichen abgestreut. Zur Unterstützung wurde eine Fachfirma gerufen, die die Spur auf der Fahrbahn mit einem speziellen Reinigungsfahrzeug beseitigte. Der Verursacher konnte durch die Feuerwehr und die Polizei ermittelt werden.

Von Lisa Malecha