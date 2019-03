Gehrden

Mehr als 150 Schüler, rund 300 Besucher, ein Konzert und ein voller Erfolg: Die Aula des Matthias-Claudius-Gymnasiums war am Mittwochabend voll besetzt. Es war sogar so voll, dass nicht alle Zuhörer einen Sitzplatz ergattern konnten und zum Teil im Stehen zuhören mussten. Felix Maier von der Fachgruppe Musik war überwältigt. „Voll war es ja schon im vergangenen Jahr, aber heute erinnert der Besucheransturm an unsere beliebten Sommerkonzerte“, sagte der Musiklehrer, der den Abend gemeinsam mit seinem Kollegen Sebastian Harms organisiert hat.

Schulleiterin freut sich auf „wunderbaren“ Abend

Auch Schulleiterin Monika Schulte freute sich und bedankte sich schon mal vorab bei allen Mitwirkenden für den „wunderbaren“ Musikabend. „Ich freue mich dass Sie so zahlreich erschienen sind. Vielen Dank, dass sie da sind“, begrüßte Schulte die Gäste. Dann gehörte die Bühne den Schülern. Zwei Stunden lang gewährten die Musik-Arbeitsgemeinschaften der Jahrgänge fünf bis sieben sowie die Mini Band und die Minivoices, das Klassenorchester des sechsten Jahrgangs, einen Einblick in ihre derzeitigen Arbeiten.

Einblicke in die Werkstatt

Dabei bekamen die Besucher halbfertige, fast fertige und fertige Stücke zu hören. „Wir lassen Sie daran teilhaben, wie die Dinge wachsen“, erklärte Maier. „Vor allem die jüngeren Schüler stehen heute im Mittelpunkt. Für etwa die Hälfte der Musiker ist es das erste Mal, dass sie hier auf der Bühne des MCG stehen.“ Da sei eine ganze Portion Aufregung dabei, wenn man plötzlich Besuch in der Werkstatt bekomme.

Mit den Fantastischen Vier in die Pause

Doch davon war auf der Bühne wenig zu spüren. Ein fulminanter Auftakt gelang dem Orchester unter der Leitung von Kathrin Geisemeyer mit Auszügen aus „Peter und Wolf“. Als Sprecherin glänzte dabei Anna Lena Geisler. Das Klassenorchester der 6MZ, ebenfalls unter der Regie von Geisemeyer, beeindruckte im Anschluss mit den Stücken „Spirit of New Orleans“ und „Fires of Mazama“. Unter der Leitung von Clara Hock entließen die Schüler aus dem Musikprojekt der 7B die Besucher mit dem Lied „Zusammen“ von den Fantastischen Vier in die Pause.

Zur Galerie Die jungen Musiker begeisterten in der vollbesetzten Aula des Gymnasiums ihr Publikum.

Danach ging es mit den Mini Voices weiter, die durch den Kammerchor unter der Leitung von Sebastian Harms unterstützt wurden. Von ihnen gab es Lieder wie „“The Sound of Silence“ und „A Million Dreams“ zu hören. Die Mini Band unter der Regie von Felix Maier begeisterte mit Stücken wie „Lean on Me“ und „Nothing Else Matters“. Ein krönender Abschluss gelang dem Klassenorchester der 9C unter der Leitung von Johannes Dörrie – gefolgt von dem verdienten Lohn: donnerndem Applaus des Publikums.

Drei Sommerkonzerte im Juni Das erste der traditionellen Sommerkonzerte findet am Dienstag, 4. Juni, um 19 Uhr in der Gehrdener Margarethenkirche statt. Die beiden anderen Konzerte stehen am Mittwoch, 5. Juni, um 18 Uhr und am Donnerstag, 6. Juni, ab 19 Uhr jeweils in der MCG-Aula auf dem Programm. Der Eintritt ist jeweils frei, allerdings wird um eine Spende für den Fachbereich Musik am MCG gebeten. hr

Von Heidi Rabenhorst