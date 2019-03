Gehrden

Etwas mehr als fünf Jahre ist es bereits her, dass auf einem Grundstück an der Gartenstraße ein kleines Fachwerkhaus von einem Abrissbagger dem Erdboden gleich gemacht wurde. Inzwischen ist das Areal in bester Innenstadtlage längst von Pflanzen überwuchert. Auf die von einem Investor angekündigten Bauarbeiten für ein kleines Mehrfamilienhaus deutet nichts hin. Gleichwohl: Der Grundstücksbesitzer hält beharrlich an seinen Bauabsichten fest. Das hat die Stadtverwaltung in der Sitzung des Ausschusses für Bau- und Städteplanung bekannt gegeben. Um dem Investor an diesem attraktiven Standort nun doch noch eine Nachverdichtung in der City zu ermöglichen, soll jetzt von der Stadt möglichst sogar eine Änderung des Bebauungsplanes auf den Weg gebracht werden.

Pläne scheitern bislang an der Unterbringung von Parkplätzen

Im Januar 2014 wird auf dem Areal ein kleines Fachwerkhaus von einem Abrissbagger dem Erdboden gleich gemacht. Quelle: Ingo Rodriguez

„Der Eigentümer versucht bereits seit 2013, dort ein Mehrfamilienhaus zu errichten. Zuletzt wurde aber von der zuständigen Baubehörde der Region Hannover wieder eine Bauvoranfrage abgelehnt“, berichtete die kommunale Stadtplanerin Nicole Leubert in der Sitzung. Bislang seien im Lauf der Jahre bereits mehrere Versuche mit unterschiedlichen Architekten gescheitert, die Pläne auf Grundlage des geltenden Bebauungsplanes umzusetzen. Hintergrund sind laut Leubert Schwierigkeiten, auf dem nur rund 550 Quadratmeter großen Grundstück außer einem Haus auch die vorgeschriebenen Autoparkplätze unterzubringen. Es habe sogar schon Pläne für eine Tiefgarage gegeben, die aber aus wirtschaftlichen Gründen nie realisiert worden seien.

Die baurechtlichen Besonderheiten sind kompliziert: Im geltenden B-Plan ist nur ein Gemeinschafts-Parkplatz mit zwei Nachbargrundstücken zulässig. Einen Teil dieser Gemeinschaftsanlage gibt es dort bereits, eine Zufahrt auch – die Mitbenutzung dieser Zufahrt scheitert jedoch nach Angaben der Stadt an einer nicht erteilten privatrechtlichen Genehmigung. Deshalb müsste der Investor laut Stadtplanerin eine eigene Zufahrt bauen, um die Parkplätze für sein Grundstück wie vorgeschrieben im Süden anzulegen. Dies wiederum würde auf der kleinen Fläche eine zu hohe Versiegelung verursachen. Für Parkplätze im Norden des Grundstücks erteilt die Regionsbehörde wegen vorgeschriebener Mindestabstände zur öffentlichen Straße weiter keine Ausnahmegenehmigung.

Stadt will Bebauungsplan ändern

Genau an diesem Punkt will nun die Stadt Gehrden einschreiten und einen Antrag des Investors prüfen, den Bebauungsplan zu verändern. Demnach soll laut Stadtplanerin die überbaubare Fläche in Richtung Süden verschoben werden, um möglicherweise dann im Norden zur angrenzenden Gartenstraße hin die Parkplätze unterzubringen. „So ist das in der näheren Umgebung entlang der Gartenstraße auch oft gelöst worden“, sagte Leubert. Nach einer Änderung des Bebauungsplans soll es für den Investor besser möglich sein, seine aktuellsten Entwürfe zu realisieren.

Drei Wohneinheiten und drei Garagen sind geplant

Auf einem seit fünf Jahren geräumten Grundstück will ein Investor ein Mehrfamilienhaus errichten lassen. Quelle: Ingo Rodriguez

In den öffentlich einsehbaren Plänen auf der Internetseite der Stadt sind bislang insgesamt drei Wohneinheiten skizziert – jeweils eine in einem Erd-, Ober- und Dachgeschoss. Außerdem sind drei Einzelgaragen eingeplant. Zwar wurde in der Ausschusssitzung eine Abstimmung zur B-Plan-Änderung vertagt – weil die CDU Beratungsbedarf angemeldete hatte. Die Stadtverwaltung hat aber eine eindeutige Haltung: „Wo es schon vorhandene Infrastruktur gibt wie an der Gartenstraße, wollen wir eine Nachverdichtung ermöglichen“, sagte Fachbereichsleiter Wolfgang Middelberg.

Von Ingo Rodriguez