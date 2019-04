Gehrden

Eine Sofaecke, ein Teppich, ein Beistelltisch und Reste eines Schranks: Bislang unbekannte Müllsünder haben in der Gehrdener Feldmark illegal eine Wohnzimmereinrichtung entsorgt – unmittelbar an der Umgehungsstraße zwischen Weetzen und Gehrden, vermutlich am Wochenende und voraussichtlich auf Kosten der Stadt. „Sollte sich kein Verursacher feststellen lassen, muss die Kommune für die fachgerechte Entsorgung aufkommen“, sagt Gehrdens Erster Stadtrat André Erpenbach. Entweder bringe der städtische Bauhof den illegal abgeladenen Müll zum Wertstoffhof oder die Stadt melde die Abfuhr des Sperrmülls beim Abfallwirtschaftsbetrieb Region Hannover (Aha) an.

Bei gefährlicher Verunreinigung von Boden oder Luft wird Polizei eingeschaltet

Bislang unbekannte Müllsünder haben in der Gehrdener Feldmark illegal Sperrmüll entsorgt. Quelle: Ingo Rodriguez

Fundstücke dieser Art bei der Stadt zu melden, ist der richtige Weg. „Wir prüfen vor Ort, ob sich in der Umgebung Spuren finden lassen, die Rückschlüsse auf den Verursacher zulassen“, sagt Erpenbach. Sollte die Ermittlungen ergebnislos verlaufen, sei die Kommune für den wilden Müll zuständig. Laut Polizei handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, solange keine nachhaltige oder gefährliche Verunreinigung des Bodens oder der Luft verursacht wurde. Dann werde aber polizeilich wegen Umweltverschmutzung ermittelt, sagt ein Sprecher des Kommissariats Ronnenberg. Völlig aussichtslos sei dies nie. Oft würden versehentlich Zettel mit brauchbaren Hinweisen hinterlassen.

Von Ingo Rodriguez