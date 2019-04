Gehrden

So dürften sich die Schüler in Gehrden das vorgestellt haben: Pünktlich zum Start in die Osterferien präsentiert sich der Frühling von seiner schönsten Seite – mit strahlend blauem Himmel, Sonnenschein und Temperaturen deutlich im zweistelligen Bereich. Zwar begann der Dienstag nach einem traumhaften Wochenstart ein wenig wolkig und frisch, aber im Laufe des Tages kämpfte sich am Burgberg immer weiter die Sonne durch und bescherte noch einem herrlichen Nachmittag.

Unser Mitarbeiter Finn Bachmann nutzte die Gelegenheit, um einige der schönsten Seiten von Gehrden in Bildern festzuhalten. An der Margarethenkirche, am Ottomar-von-Reden Park und am Klinikum Robert Koch – überall blühen die Blumen, treiben die Bäume und zeigt sich die Natur im satten Grün. Allerdings bleibt es wohl nicht mehr lange so freundlich. Bis zum Wochenende fallen die Temperaturen laut Voraussagen in den einstelligen Bereich, und auch die Sonne wird nicht mehr unbedingt ein Stammgast im Calenberger Land sein.

Zur Galerie Pünktlich zum Start in die Osterferien präsentiert sich der Frühling von seiner schönsten Seite – wie die Schnappschüsse unseres Mitarbeiters Finn Bachmann beweisen.

Haben auch Sie schöne Bilder vom sonnigen Ferienstart gemacht? Dann schicken Sie uns die Fotos gerne an gehrden@haz.de.

Von Finn Bachmann