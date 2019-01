Gehrden Leveste - Konzertreihe BellaBarock kehrt zurück zum Ursprung Die Konzertreihe BellaBarock kehrt zurück nach Leveste. Die St.-Agatha-Kirche wird nach ihrer Sanierung wieder zur Austragungsstätte der Barockkonzerte. Ein neuer Verein lädt zu drei Auftritten ein.

Die Initiatorin und Vereinsvorsitzende Eva Endel und Andria Orsulic, Filialleiter des Beratungscenters der Sparkasse in Gehrden, präsentieren das Plakat und den Flyer für die Neuauflage der Konzertreihe BellaBarock. Die drei Auftritte im Januar, Februar und März werden wieder in der St.-Agatha-Kirche in Leveste ausgetragen. Quelle: Ingo Rodriguez