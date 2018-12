Gehrden

Wie schon rund um die vergangenen Weihnachts-Feiertage werden sich auch zum Jahreswechsel die Abholtouren der Müllabfuhr verändern. Da der Dienstag, 1. Januar, ein Feiertag ist, wird es an diesem Tag keine Abfuhr geben. Die Abholtermine verschieben sich dadurch jeweils um einen Tag, wie die Abfallentsorger Aha und Remondis mitteilten.

Die Abholung vom Dienstag wird am Mittwoch, 2. Januar, nachgeholt. Die Touren vom Mittwoch finden am Donnerstag, 3. Januar, statt, die vom Donnerstag am Freitag, 4. Januar, und die vom Freitag werden von beiden Entsorgern am Sonnabend, 5. Januar, nachgeholt. Remondis teilte in diesem Zusammenhang mit, dass die gelben Säcke bis morgens um 7 Uhr zur Abholung bereitstehen müssen.

Auch die Deponien und Wertstoffhöfe haben über den Jahreswechsel veränderte Öffnungszeiten. Sie bleiben an Silvester und an Neujahr geschlossen.

Von Björn Franz