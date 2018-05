Gehrden

Ein unbekannter Autofahrer ist am frühen Freitagmorgen in Gehrden gegen einen geparkten Wagen gefahren und danach geflüchtet. Der Täter befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei gegen 3.20 Uhr mit seinem Fahrzeug die Große Bergstraße in Richtung Köthnerberg. Hinter dem Schäfereiweg kam er nach links von der Fahrbahn ab, stieß mit einem dort abgestellten roten Nissan Micra zusammen und fuhr danach unerkannt davon.

An dem geparkten Nissan entstand im vorderen Bereich der Fahrerseite erheblicher Sachschaden, das Fahrzeug ist nach Polizeiangaben nicht mehr fahrbereit. Aufgrund des Unfallhergangs müsse das Fahrzeug auf der Fahrerseite beziehungsweise an der Front ebenfalls erheblich beschädigt sein, vermutet die Polizei.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05109) 5170 bei der Polizei in Ronnenberg zu melden. Ebenso bittet die Polizei um Benachrichtigung, wenn jemand ein auf der Fahrerseite oder -front beschädigtes Auto sieht.

Von Björn Franz