Gehrden

Bewegender Abschied mit Dankesworten, kleinen Anekdoten und Lob von allen Seiten – für Schüler, Lehrer und Eltern: In der Gehrdener Festhalle haben 97 Jugendliche aus dem zehnten Jahrgang der Oberschule in einer feierlichen Zeremonie aus den Händen von Schulleiter Carsten Huge ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Mit dem Ergebnis des Abschlussjahrgangs zeigte sich Huge sehr zufrieden. Denn: Die Durchschnittsnote beträgt eine glatte Zwei, 34 Schüler – insgesamt rund zwei Drittel aller Absolventen – erreichten im Gymnasialzweig einen erweiterten Realschulabschluss. „Die Tendenz ist steigend. Das zeigt, dass der eingeschlagene Weg des digitalisierten Lernens richtig ist. Und die Prüfungen wurden analog abgelegt“, betonte Huge nach dem Festakt. Laut Huge werden die Absolventen aus dem Gymnasialzweig nun weiter führende Schulen besuchen, weitere rund 30 Prozent wechseln auf eine Berufsbildende Schule. „Etwa 40 Prozent der Abgänger haben eine Lehrstelle“, sagte Huge.

Zur Galerie Die Oberschule Gehrden hat in der Festhalle 97 Absolventen verabschiedet. Der Festakt mit Zeugnisübergabe war geprägt von Harmonie und Wehmut.

Er hatte zuvor in einer voll besetzten Festhalle eine harmonische Abschiedsfeier mit erlebt. Vor allem bei den Abgängern schwang in ihren Ansprachen viel Wehmut mit. „Solche tollen Lehrer wie bei uns findet man an keiner anderen Schule“, fasste die stellvertretende Jugendbürgermeisterin Asli Saricam das nahezu einhellige Stimmungsbild zusammen. Der Umgang von Lehrern und Schülern sei von überwältigender Harmonie geprägt gewesen, sagte die Absolventin. Ihr Jahrgangskollege, Jugendbürgermeister Emre Ölcen, formulierte es so: „Bei uns unterrichten die Lehrer Schüler –nicht Fächer.“

Bei der Zeugnisvergabe bewies Schulleiter Huge Standvermögen. Er überreichte nicht nur jedem einzelnen Abgänger persönlich sein Abschlusszeugnis, sondern garnierte nahezu jede Übergabe auch noch mit einer kleinen Anekdote über ein gemeinsames Erlebnis mit dem jeweiligen Schüler. Immer wieder spielte Huge auf kleine Unterrichtsdiskussionen an oder verwies augenzwinkernd auf Geschehnisse in einer Skifreizeit.

Stephan Fromm (rechts) vom Förderverein der Oberschule zeichnet die Absolventen mit den besten Noten aus.

In der feierlichen Veranstaltung mit Gesangsdarbietungen und Instrumentalbeiträgen wurden auch die acht Jahrgangsbesten ausgezeichnet. Stephan Fromm vom Förderverein der Oberschule ehrte aus dem Gymnasialzweig Asli Saricam, Jana Beecke, Simon Voigt und Jonas Bräkelmann. Zu den besten des Jahrgangs zählten außerdem Emre Ölcen, Julius Brandt, Rebecca Wegener und Linus Hotz. Ölcen und Leonie Martins wurden zudem von Gehrdens stellvertretender Bürgermeisterin Heide Rath für ihr Engagament als Schülersprecher gewürdigt. Die Ansprachen der Gäste waren geprägt von Zuversicht: Schulleiter Huge entließ die Absolventen mit einem guten Gefühl: „Ihr habt jede Menge Kompetenzen erworben und werdet alle keine Schwierigkeiten haben, Anschluss zu finden“, sagte Huge. Über gemeinsame Schulerlebnisse kann er mit seinen Abgängern aber noch einmal ausführlich plaudern: beim erstmalig vom Förderverein organisierten Abschlussball in den Räumen der Oberschule.

Gehrdens stellvertretende Bürgermeisterin Heide Rath bedankt sich bei den Schülersprechern Leonie Martins und Emre Ölcen für ihr Engagement.

Von Ingo Rodriguez