Gehrden

Viele Bekannte von Gisela Gehrmann aus Gehrden saßen am vergangenen Sonntag vermutlich vor dem Fernseher und verfolgten mit Spannung die NDR-Quizshow. In der Sendung treten fünf Kandidaten aus den norddeutschen Bundesländern Bremen, Hamburg Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen gegeneinander an, um die „Leuchte des Nordens“ zu gewinnen.

Für Niedersachsen ging Gisela Gehrmann an den Start. Dabei hatte sie auch die Gelegenheit von ihrer jahrelangen Tätigkeit im Kneippverein Wennisgen/ Gehrden mit den fünf Säulen Bewegung, Kräuter, Wasser, Ernährung und Lebensordnung zu berichten.

Und die Gehrdenerin zog auch in die Finalrunde ein, in der sie sich gegen den Kandidaten aus Schleswig-Holstein durchsetzen konnte. Die Teilnehmer bekommen in dieser Runde die gleichen fünf Fragen gestellt. Der Kandidat, der nicht an der Reihe ist, hört laute Musik. Souverän und zügig beantwortete Gisela Gehrmann Erste alle Fragen. Ihr Gegner scheiterte dagegen an der vierten Frage nach einem Fluss in Mecklenburg-Vorpommern, der Teil des Kürzels MEW (Müritz-Elde-Wasserstraße) ist. Die Lösung war Elde. Damit war Gisela Gehrmann die „Leuchte des Nordens“geworden und bekam vom Showmaster Jörg Pilawa die Lampe überreicht.

Von Heidi Rabenhorst