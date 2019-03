Gehrden

„Auf dem Gehrdener Berg tut sich etwas. Familien mit Kindern können kommen, um Natur hautnah zu erleben“, sagt Norbert Gardlo, Mühlenvater der Kindermühle auf dem Köthnerberg. Nach der Winterpause startet das Dreierteam mit Karin Kögel, Heinz Knölke und Norbert Gardlo ein neues Projekt mit dem Arbeitstitel „ Naturtreff“. Neben der Kindermühle mit ihren bekannten Angeboten soll ein Erlebnisgarten als außerschulischer Lernort weitere Familien mit Kindern auf den Gehrdener Berg locken.

Heinz Knölke (links) und Norbert Gardlo (rechts) stellten das neue Projekt vom Naturtreff beim Grünen-Stammtisch vor. Quelle: Georg Weber

Bis 2016 wurde ein Grabeland hinter dem Müllerhaus als einfacher Garten genutzt. Diese Fläche wurde grundlegend umgestaltet und aufgewertet. Es wurden Hochbeete für Gemüse und Salat angelegt, außerdem entstanden eine Kräuterspirale, ein Tomatenhaus und Gartenbeete, aber auch ein Ameisenhaufen. Sträucher und Pflanzen für Insekten wurden gepflanzt. Gardlo und der ebenso naturbegeisterte Heinz Knölke wollen damit besonders junge Familien mit Kindern ansprechen, die mehr über die Natur im Garten erfahren möchten. In einem alten Bauwagen haben die Initiatoren einen Treffpunkt eingerichtet, der nicht nur einen Wetterschutz bietet. Dort können Vorträge gehalten oder auch Filme vorgeführt werden. Außerdem ist eine kleine Kochstelle vorhanden, um aus frisch geernteten Erzeugnissen kleine Speisen zum Probieren zuzubereiten. Im Naturtreff werden Schautafeln für einen interessanten Rundgang aufgestellt. „Wir können säen, ernten und kochen, aber auch Insekten beobachten, Pflanzen bestimmen, im Bauwagen malen, zeichnen und basteln“, beschreibt Heinz Knölke das neue Angebot im Naturgarten. Es gibt noch viele weitere Ideen. So sollen aus alten abgelagerten Holzbalken noch Nisthilfen für Insekten aufgestellt werden.

Der neue Naturtreff hat sonntags geöffnet

Gardlo wird sich wie bisher schwerpunktmäßig um die kleinen und großen Besucher in der Kindermühle kümmern. Er empfängt von montags bis freitags die Kindergartengruppen und Grundschulklassen, um ihnen in der Mühle den Weg vom Korn zum Brot zu zeigen. Der neue Naturtreff mit dem Garten und dem Bauwagen ist ab sofort am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr eine zusätzliche Attraktion für naturbegeisterte Besucher jeden Alters, die dort von Karin Kögel und Heinz Knölke erwartet werden.

Der Ortsverband von Bündnis90/Die Grünen hatte Norbert Gardlo und Heinz Knölke als Initiatoren des neuen Naturtreffs eingeladen, um sich über das Angebot als außerschulischen Lernort zu informieren. „Das Gespräch ersetzt aber keinen Termin vor Ort“, stellten Eva Kiene-Stengel und Heinz Strassmann fest. Deshalb laden die Gehrdener Grünen zum Besuch des Naturtreffs und der Kindermühle für Freitag, 10. Mai, um 17 Uhr ein. Dazu können alle interessierten Familien kommen, um die Angebote für einen erlebnis- und erfahrungsreichen Besuch in der Natur kennenzulernen.

Von Georg Weber