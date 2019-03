Gehrden

Es ist keine ganz neue Erkenntnis, aber sie beruhigt: In Gehrden ist aus polizeilicher Sicht die Welt in Ordnung. „Es gab im vergangenen Jahr keine spektakulären Vorkommnisse“, stellte der Leiter der Polizeistation Gehrden, Andreas Hähling, beim Neujahrsgespräch mit Bürgermeister Cord Mittendorf zufrieden fest. Die zurzeit vier Beamten am Burgberg müssen sich in erster Linie mit Alltagskriminalität wie Betrug, Sachbeschädigung und Verkehrsdelikten beschäftigen. „Wir haben gut zu tun, aber alles im Griff“, sagt Hähling.

Dass dies so ist, überrascht den Leiter des Polizeikommissariats, Christoph Badenhop, nicht sonderlich. „In Gehrden sind unsere Schutzleute nah am Bürger dran. Ich kann gut schlafen, wenn ich an Gehrden denke“, erklärte er. Ein Plädoyer für die kleinen Polizeistationen. „Es ist gut, dass wir sie in den Kommunen haben“, ergänzt er. Der Besuch von Vertretern der Stadt in der Polizeistation ist schon lange guter Brauch. „Ich möchte mich damit in erster Linie für die geleistete Arbeit und die gute Zusammenarbeit bei der Polizei bedanken“, sagte Mittendorf. Den Beamten in Gehrden wünsche er für 2019 ein ruhiges Jahr.

Polizeistation ist wichtige Anlaufstelle für Bürger

Auch der Verwaltungschef ist froh, dass die Polizeistation in Gehrden eingerichtet ist – und das soll auch in Zukunft so bleiben. Es sei wichtig, Polizisten vor Ort zu haben, die die Bürger kennen und die mit ihnen ins Gespräch kommen. „Die Polizeistation ist eine wichtige Anlaufstelle in der Stadt“, sagte er. Der Wunsch die Dienststelle rund um die Uhr und auch am Wochenende geöffnet zu halten, werde allerdings nicht in Erfüllung gehen. „Einsätze außerhalb der Öffnungszeiten werden vom Polizeikommissariat Ronnenberg wahrgenommen“, sagte Badenhop. In Gehrden erhebe die Polizei nicht den Anspruch, 24 Stunden präsent zu sein. „Das gibt der Personalschlüssel nicht her“, sagte er mit Blick auf Forderungen der Bevölkerung, mehr Präsenz am Burgberg zu zeigen. Die Polizei rät: Bei Verdacht den Notruf 110 wählen.

Mittendorf sprach unter anderem auch die Verkehrssituation an der Kindertagesstätte Nedderntor an, die zuletzt im Ausschuss für Verkehr, Brandschutz und Gefahrenabwehr von Elternvertreter angemahnt und als „chaotisch“ bezeichnet worden ist. „Wir haben in den vergangenen Wochen rund 30 Parkverstöße geahndet. Überraschend ist allerdings, dass sogar in der Kita beschäftigte Erzieher zu den Falschparkern zählen“, berichtete Polizeioberkommissarin Nadine Kägebein.

Unabhängig davon sagte Badenhop, dass die Polizei das Problem mit den sogenannten Elterntaxis vor Grundschulen weiterhin im Blick haben werde. In dieser Beziehung sei ihm vor allem die ordnungsgemäße Sicherung der Kinder im Fahrzeug ein großes Anliegen. „Wir erleben immer wieder, dass die Kinder nicht angeschnallt sind“, sagte Badenhop. Kontrollen vor Schulen und Kindergärten stünden auch künftig auf der Tagesordnung der Polizeibeamten.

Von Heidi Rabenhorst