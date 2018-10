Nachrichten Gehrden - Kein Weihnachtsdorf auf dem Marktplatz Weil dem Verein Gehrden feiert Feste in diesem Jahr die Helfer fehlen, muss der vorweihnachtliche Adventsmarkt rund um den Marktplatz ausfallen.

Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Gehrdener Innenstadt fällt auch in diesem Jahr aus – zum zweiten Mal in Folge. Quelle: Archiv