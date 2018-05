Die CDU will die Geschäftsleute, Grundstückseigentümer und Anlieger der Innenstadt in Gehrden in eine Standortgemeinschaft bündeln. Sie soll in den künftigen Prozess der Gestaltung der Stadtmitte mit eingebunden werden. Zudem fordern die Parteien mehr Parkplätze in Innenstadtnähe.