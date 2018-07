Lenthe

Wann genau sein ungewöhnlicher Gast angekommen ist, weiß Uwe Kasten gar nicht mehr genau. „Etwa zwei Jahre muss es her sein“, sagt der Landwirt auf Lenthe, während er neben dem riesigen Busch steht, der direkt an dem Scheunentor auf seinem Hof wächst. Und wie. Obwohl Kasten die Pflanze bereits einmal zurückgeschnitten hat, weil er das Tor kaum noch öffnen konnte, ragt der Busch schon wieder weit darüber hinaus.

Die Blätter der Pflanze sind etwa sechsmal so groß wie die Handfläche eines Menschen. Quelle: Björn Franz

Knapp sechs Meter hoch ist die Pflanze mit den großen Blättern derzeit – Tendenz steigend. Und so sorgt sie mit ihrem beeindruckenden Wuchs immer wieder für Gesprächsstoff. Zumal Kasten bis heute nicht genau weiß, um was für eine Pflanze es sich dabei handelt. „Interessieren würde es mich schon einmal“, gibt der Landwirt zu. „Aber bislang gaben ich nicht die Zeit gefunden, einmal genauer nachzuforschen.“ Und so erfreut er sich immer wieder an dem grünen Busch, den er aber bei anhaltendem Wachstum sicherlich demnächst wieder einmal ein wenig stutzen muss.

